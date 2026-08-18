Трансферен удар в ЦСКА! Привлича доскоршна звезда на Лудогорец

ЦСКА е на път да привлече доскорошния нападател на Лудогорец Филип Гигов. Роденият през 2007 година футболист е свободен агент, след като договорът му с разградчани изтече

Гигов е роден в София, но прекара няколко години в школата на „орлите“. В Разград младият нападател постепенно премина през различните нива, като записа мачове за третия и втория отбор на Лудогорец, а получи възможност да играе и за представителния тим.

Ако се стигне до споразумение с „червените“, Гигов първоначално ще подсили втория отбор на ЦСКА, където ще има възможност да продължи развитието си и да се бори за място в първия състав.

Според информацията хора от обкръжението на младия нападател са потвърдили, че в сряда му предстои среща с ръководството на ЦСКА.

Тогава се очаква двете страни да обсъдят условията по евентуалното му преминаване при „червените“. Фактът, че Гигов е свободен агент, означава, че ЦСКА няма да трябва да плаща трансферна сума на Лудогорец за привличането му, съобщава БЛИЦ.