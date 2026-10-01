Предателство и наказание! Скандалът с Роналдо гърми

Еду Агире твърди, че Жорже Жезуш е предал Кристиано Роналдо. В интервю за „El Chiringuito“ испанският журналист и приятел на CR7 заяви, че селекционерът на националния отбор се е извинил на номер 7 във вторник и е обещал да направи същото на пресконференцията тази сряда, в навечерието на мача Дания – Португалия, но, както самият той казва, е предпочел да се държи „твърдо“ и да не спази думата си.

„Вчера, във вторник вечерта, имаше среща. Среща между президента на федерацията, треньора и Кристиано. Жорже Жезус се извини на Кристиано за пренебрежението, проявено към него, като го накара да се загрява 30 минути, вместо да го пусне в игра. И не само че се извини насаме, но и му каза, че ще се извини публично, че ще признае публично грешката си. Това е обещанието на Жорже Жезуш към Кристиано. А след това той отива на пресконференцията и разказва толкова много лъжи, че никой не му вярва. Ето защо Кристиано избухна, защото се чувства предаден. Няма нищо повече от това, наистина е точно така. Треньорът ти идва насаме: „Виж, ето как стоят нещата, разбираш ме, нали? Добре, не се справих добре със ситуацията, заедно сме в това, съжалявам. Ако има пресконференция, ще изясня всичко, ще се извиня, не се притеснявай, всичко ще бъде наред, всичко ще се разреши.“ След това отива на пресконференцията 12 часа по-късно и оставяш Кристиано все още...“ Още по-лошо, държиш се твърдо, казваш, че ти си шефът и че Кристиано е просто още един играч. Върви си вкъщи и продължи напред. Ето защо казвам: предателство“, казва Агире.

Според Дисциплинарния правилник на Португалската футболна федерация Кристиано Роналдо рискува да бъде отстранен за срок от един до шест месеца и да му бъде наложена глоба за това, че е напуснал националния отбор на Португалия по свое желание, пише gol.bg.

„Всеки играч, който, след като е бил редовно повикан, необосновано напусне или не се яви на тренировка, мач или каквато и да е дейност на националните отбори или свързана със спортното представяне на федерацията или Португалия, ще бъде санкциониран с отстраняване от един до шест месеца и, освен това, ако играчът е професионалист, с глоба от 5 до 10 кредита (между приблизително 500 и 1 000 евро, при 102 евро на счетоводна единица)“, гласи съответният регламент.

Капитанът на португалския национален отбор и Португалската футболна федерация потвърдиха, че 41-годишният нападател на „Ал Наср“ е напуснал тренировъчния лагер на националния отбор, който се подготвя за мачовете от група А4 на Лигата на нациите срещу Дания в четвъртък и Норвегия в неделя, след победите срещу Уелс (1:0) и норвежкия отбор (2:1).

„Отсъствието или напускането води до автоматично превантивно отстраняване на играча съгласно условията, определени в настоящия правилник“, допълва параграф втори от член 160 от Правилника на федерацията.