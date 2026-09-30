Българин влиза в щаба на Гиздол в ЦСКА

Български специалист може да стане част от екипа на новия треньор на ЦСКА Маркус Гиздол, научи „Блиц“. 57-годишният германец предстои да допълни треньорския си щаб с още двама души.

Гиздол вече е официално начело на „червените“, а в екипа му влизат Райнер Видмайер и Якоб Браун. От клуба съобщиха, че щабът ще бъде допълнен с още двама специалисти.

Очаква се Гиздол да вземе окончателно решение за състава на екипа си през следващата седмица, когато предстои и официалното му представяне пред медиите.

Германският специалист в момента е в родината си и няма да води тренировката, която първоначално се очакваше да бъде утре. Според непотвърдената информация първото му занимание начело на ЦСКА ще бъде в събота или неделя.

Окончателният състав на щаба му се очаква да стане ясен в следващите дни.