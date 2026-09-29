България и Естония не се победиха, "лъвовете" са на дъното

България и Естония не се победиха и завършиха наравно 0:0 в мач от Лига на нациите игран в Пловдив.

България отпави доста удари към вратата на съперника, но голяма част от тях бяха неточни, а останалите не затрудниха стража на естонците.

През втората част огромна грешка на Турицов, който върна нескопосано към вратаря ни, остана ненаказана. Добрата намеса на Кристиан Димитров предотврати гола.

Няколко минути по-късно, попадение на Естония бе отменено за засада.

Най-голямата опасност пред вратата на Хайн дойде след удар от средна дистанция на Илия Груев, но той не бе достатъчен да счупи нулите на таблото.

Пет минути преди изтичането на редовното време, Патрик Кристъл излезе сам срещу вратаря, но не изигра ситуацията по най-добрия начин и резултата се запази.

След края на тази среща България се намира на последното място в групата с една точка, а Естония са точно пред нас с две.

В другия мач Исландия победи категорично Люксембург с 3:0 и си осигури временно първото място, предава "Топ спорт".