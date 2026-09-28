Левски и Майкон почти се разбраха

Българският шампион Левски продължава преговорите с Майкон и агентът му за удължаване на договора на играча. Бразилецът е с контракт до края на сезона. Разговори между сините и левия защитник стартираха точно преди година.

От тогава до сега те няколко пъти бяха замразявани. А в края на миналата кампания се стигна до момент, в който продажбата на 26-годишния футболист се считаше за неизбежна, за да може клубът да получи добра сума за него. В крайна сметка обаче собствеността в Левски се смени, а с идването на новия бос Атанас Бостанджиев бюджетът бе повишен.

Затова и сините не трансферираха левия бек, който е ползван от Хулио Веласкес и в халфовата линия. И решиха да го задържат дори той да не удължи контракта си. Напоследък преговорите между двете страни са форсирани и те вече са в заключителна фаза, пише "Тема спорт". Очаква се положителна развръзка.

Преди дни бразилецът получи наградата си за Най-добър защитник в Първа лига в класацията „Футболист на футболистите“.

Агентът на Майкон – Тиагиньо, отново коментира клиента си. Мениджърът посочи, че защитникът на Левски с изявите си в евротурнирите е показал, че може да играе на високо ниво.

Импресариото направи това след дебюта на 26-годишния бранител в основната фаза на Лига Европа при загубата с 0:1 от Залцбург. Той публикува статистиката от представянето на бразилеца и написа: „Специална вечер за Майкон. Повече от просто цифри. Представяне, което демонстрира еволюцията, интензивността и способността да се състезава на високо ниво“.