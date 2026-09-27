Ето го следващият противник на Гришо. За първи път излиза срещу него

Французинът Юго Грение ще бъде първият съперник на Григор Димитров на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Порто, който започва утре. Надпреварата започна утре, а това ще бъде първи официален мач между двамата.

При успех на старта, Гришо ще се изправи във втория кръг срещу победителя от сблъсъка между Ото Виртанен (№103 в света) и Тиаго Перейра (№332).

За хасковлията това е второ поредно участие на турнир от тази категория, след като през миналата седмица отпадна още в първия си мач в Сен Тропе. От началото на сезона българинът е участвал в общо три "Чалънджър" надпревари - категория, в която не беше играл от 14 години.

В Порто ще участват и още двама българи, които започват участието си от квалификациите. където Александър Донски ще се изправи срещу испанеца Алехо Санчес Килес, а партньорът му на двойки Пьотр Нестеров излиза срещу италианеца Джорджо Табако.