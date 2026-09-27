Иван Иванов - от стената в къщата в Куманово до топ 500 на световния мъжки тенис

Сякаш беше вчера денят, в който едно малко момче от Варна застава срещу една стена в къщата на семейството си в Куманово и започва своята приказка с малката топка, която ще му разкрие големия свят. Запален по спорта от баща си, който започва да му носи ракети за тенис. От онзи миг на пламването на искрата до днес е минало и много, и малко. Защото момчето е все още на 17. Ще навърши 18 г. на 30 октомври. Но вече цяла България говори за него, а светът знае отлично как се произнася името му. Защото вече има редица изключителни и рекордни постижения. Защото е първият световен шампион по тенис за юноши от България. Защото спечели две титли от "Големият шлем". А от края на септември 2026 г., още ненавършил пълнолетие, вече е в топ 500 на мъжкия тенис в световната ранглиста на ATP. Това е Иван Иванов, момчето от Варна, което не спира да си повтаря: "Можеш"!

Роден е на 30 октомври 2008 г. През 2014 г. започва да тренира в ТК "Черно море Елит" (Варна) при Любомир Чакъров, а след това негов треньор става Пламен Радев, който го изгражда и физически, и ментално като потенциален тенисист на високо ниво. Впоследствие преминава в друг варненски тенис клуб - "Супер Спорт", при Кристин и Тихомир Грозданови.

Още 8-годишен безспорният му талант е забелязан. За децата до 9 г. няма турнири, но най-талантливите са избирани за специално състезание от Българската федерация по тенис. Мастърс до 10 г., включващ най-перспективните до тази възраст. Макар още на 8, Иван попада сред тях. И първият му турнир е през януари 2017 г. - с по-големите таланти от Мастърс-а до 10 г. Тогава губи всичките си мачове, включително и от друга настояща млада звезда на родния тенис - Александър Василев. Но както в много емблематични спортни истории, да играеш с по-големите, помага. Да падаш, но да градиш характер, да се изправяш и да продължаваш още по-мотивиран, това е просто част от пътя към успеха. Неизбежна част. Бързо след онзи дебют в турнирите идва и дебютният състезателен успех. Иван Иванов печели първата си титла през април 2017 г. в Пловдив след успех над Димитър Кисимов, който в началото на 2026 г. стана шампион на двойки на Australian Open.

И започва голямото израстване на малкото момче от Варна. През 2018 г. Иван Иванов е непобедим - печели 31 мача от 31 изиграни в турнири за 10-годишни в България. Става лауреат на голямата награда на фондация "Димитър Бербатов" в категория "Спорт", 1-и - 4-и клас. Дебютира и с това признание за успехите си през 2018-а, а докато расте на корта и в живота, впоследствие го заслужава отново. През 2019 г., ненавършил 11, стига осминафинал на държавното първенство до 14 г. През 2020 г. е шампион до 12 г., както на открито, така и в зала. През 2022 г. като 13-годишен, печели 31 от 33 изиграни мача, като единствените му загуби са на четвъртфинал на държавните първенства до 18 г.

През същата година печели първата си точка за световната ранглиста до 18 г., три международни турнира за юноши до 16, класира сам България на седмо място на световното отборно първенство до 14 г. Става трети на “Уимбълдън” до 14 г., а след това е шампион на “Ориндж Боул”.

Но всъщност през 2022 г. се случва нещо знаково - огромно признание за таланта му. Отворена врата към света на най-големите в тениса. Поканен е в академията на носителя но 22 титли от “Големият шлем” при мъжете Рафаел Надал. Заминава за Майорка, тренира и учи там с пълна стипендия.

През февруари 2023 г. печели първа титли от юношески турнир до 18 г. с победа на финала над испанеца Рафаел Ходар, който в момента е в подножието на топ 10 в световната ранглиста за мъже.

2024 г. предлага предизвикателство, което отново да изпита волята на младия български талант. Иван е вън от кортовете в продължение пет месеца заради компресионна фрактура на кръста. В резултат завършва годината под №173 в световната ранглиста за юноши.

Но през 2025 г. здравата работа и характерът на Иванов му помагат да покаже на целия свят, че трудностите са, за да се преодоляват. И в неговата лична история за пореден път преминатото изпитание води до заслужен триумф. През юни Иван вече е №2 в света след полуфинал на „Ролан Гарос“. От юли 2025 Иван Иванов е №1 в света за юноши след титлата на „Уимбълдън“. Остава на върха 47 поредни седмици – рекорд за всички времена. Навръх националния празник 6 септември печели историческия български финал на US Open срещу Александър Василев. Втора титла от "Големият шлем".

А тенис специалистите по света отбелязват фактите:

2008 г. - Григор Димитров печели две последователни титли от “Големият шлем” при юношите, триумфирайки на “Уимбълдън” и US Open.

2008 г. - ражда се Иван Иванов.

17 години по-късно Иван Иванов повтаря постиженията с титли на “Уимбълдън” и US Open. И историята продължава...

Следва най-важното по пътя - преходът от юношеския към мъжкия тенис. В изключително важния период за пробив при мъжете зад гърба на Иван застава друг много силен отбор - ОББ и Mastercard обявяват дългосрочно партньорство с него и Александър Василев. Подкрепа, която да позволи участие в максимален брой турнири, възможност за утвърждаване в световната ранглиста и продължаване със спокойствие смелите крачки към върховете на световния тенис.

Междувременно Иван Иванов е притежател на рекорда за най-млад българин с финал (на 15 г. и 9 месеца) и титла (на 16 г. и 6 месеца) от турнир за мъже на Международната тенис федерация. Също е и най-младият българин, спечелил мач от основната схема на турнир от сериите АТР Чалънджър.

А в края на септември 2026 г. идва и новото важно събитие по пътя нагоре - Иван Иванов влезе в топ 500 на световната ранглиста за мъже. Нещо повече - той е едва третият тенисист, ненавършил 18 г., с място в най-добрите 500 сред мъжете. Другите двама 17-годишни са французинът Майс Куаме и синът на австралийската тенис легенда Лейтън Хюит - Крис Хюит. Но за нас е важно едно име. Българско име, което вече прекрачи прага на световния елит при мъжете. И отвори широко вратите към по-големите турнири от сериите ATP Challenger и към най-бляскавата сцена на ATP тура. А тази вдъхновяваща спортна приказка тепърва ще се пише. С автор Иван Иванов.