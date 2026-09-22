Пореден тежък удар. Младок разказа играта на Гришо

Едас Бутвилас отстрани Григор Димитров още в първия кръг на тенис турнира за мъже на твърда настилка от сериите "Чаланджър" в Сен Тропе.

127-ия в света Димитров, който бе поставен под №6 в схемата на надпреварата, загуби от 22-годишния Бутвилас с 6:7(3), 3:6 след 1 час и 29 минути.

В първата част нито един от двамата не успя да стигне до пробив, което доведе до тайбрек. В него Димитров взе само три точки и загуби първия сет.

Най-добрият ни тенисист пропусна три възможности за пробив в началото на втория сет, а след това се защити при три такива на съперника. Бутвилас обаче успя да реализира два пробива в края и спечели мача след 6:3 във втората част.

Димитров допусна шест двойни грешки срещу само една за литовеца. Във втория кръг Бутвилас ще играе срещу 237-ия в ранглистата Аролд Майо от Франция.