Буря във ФИФА. Инфантино отвори вратата за голяма реформа

Джани Инфантино даде сигнал, че е готов за сериозна промяна в начина, по който се управлява ФИФА. Президентът на световната футболна централа предлага независим външен преглед на системата за управление на големите стратегически проекти, както и нов процес на консултации с конфедерациите, националните федерации и останалите заинтересовани страни. Ходът идва след силния отпор срещу проекта FIFA Forward Enterprise, който предвиждаше частни инвеститори да получат дял в огромния търговски бизнес около турнирите на ФИФА.

Независим одит на системата

В писмо до членовете на Съвета на ФИФА, публикувано от The Athletic, Инфантино предлага да бъде проверено дали сегашният модел за управление на ключови инициативи работи достатъчно добре и как може да бъде подобрен.

„Ще попитам дали този Съвет е готов да инициира независим външен одит на настоящата система на ФИФА за управление на големи стратегически инициативи“, заявява той.

Втората му идея е да започне структуриран и ограничен във времето процес на консултации. Сред темите ще бъдат по-ранното включване на институционалните органи във важните решения, по-ясното разделяне на правомощията между президента, Бюрото, Съвета и Конгреса, както и повече прозрачност и отчетност.

Това е чувствителна тема за ФИФА, която след скандалите отпреди десетилетие въведе редица реформи, включително ограничаване на мандатите, по-строг финансов контрол и разделяне на политическите и изпълнителните функции.

Планът, който предизвика бунт

Натискът върху Инфантино се засили през лятото заради FIFA Forward Enterprise. Идеята беше да бъде създадена компания с оценка около 20 млрд. долара, която да управлява част от търговските операции около Световното първенство и други турнири. До 20% от нея можеше да бъде продадена на външни инвеститори, което според проекта би осигурило до 4,2 млрд. долара нов капитал.

Планът срещна силна съпротива от УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатската футболна конфедерация и редица национални федерации. Основните критики бяха, че подобна фундаментална промяна е подготвяна без достатъчно предварителни консултации и може да даде прекалено голямо влияние на частния капитал върху бизнеса на световния футбол. Впоследствие проектът беше изтеглен.

Допълнителен натиск дойде от президентите на УЕФА Александър Чеферин и КОНКАКАФ Виктор Монтаглиани. Те настояха част от огромните резерви на ФИФА, които се очаква да достигнат около 6 млрд. долара, да бъдат насочени директно към 211-те национални федерации вместо да се търси външен капитал. Предложението им е всяка асоциация да получи допълнително по 10 млн. долара за развитие на футбола.

Решението идва на 15 октомври

Следващото заседание на Съвета на ФИФА е насрочено за 15 октомври и именно там предложенията за промени в управлението се очаква да бъдат обсъдени. Срещата идва и в чувствителен момент за самия Инфантино.

56-годишният швейцарец с италиански корени ръководи ФИФА от февруари 2016 г. През май той официално обяви, че ще се кандидатира отново за президент на организацията. Изборът ще бъде на 18 март 2027 г. в Рабат, Мароко, а крайният срок за подаване на кандидатури е 18 ноември.

Така спорът около един неуспешен финансов проект вече прераства в много по-голям разговор - колко власт трябва да има президентът на ФИФА, кога федерациите трябва да бъдат включвани в решенията и докъде може да стигне комерсиализацията на най-популярния спорт в света.