На Острова разсипаха от критики Манчестър Юнайтед

Трудното начало на сезона остави Манчестър Юнайтед на дъното на множество статистически и метрични класации, а всичко това навлече на английския футболен гранд критики от водещи анализатори в страната. 20-кратните шампиони са едва 12-и в класирането на Висшата лига след равенството 1:1 срещу Фулъм и имат само една победа в пет мача.

Sky Sports пише, че събрани от GeniusIQ данни сочат, че Юнайтед е на 20-о място по покрита дистанция от футболистите при висока интензивност, общо време на игра при висока интензивност, спринтове и време, прекарано в тичане на висока скорост. Именно отдадеността на футболистите изглежда като огромен проблем в първия пълен сезон под ръководството на мениджъра Майкъл Карик.

Бившият капитан Гари Невил, сега анализатор за Sky Sports, обвини Юнайтед, че е изглеждал "жалко" срещу Фулъм.

"Гледам Манчестър Юнайтед от петгодишен и срещу Фулъм изгледах най-слабите 15 минути, които този отбор някога е играл. Никога преди не бях виждал такава липса на желание", каза Невил за Sky Sports.

Отборът на Карик пробяга 6.6 километра по-малко от Фулъм и това отново повдигна въпроса около кондиционната подготовка на играчите.

"Те играха с много повече енергия от нас в началото на второто полувреме и знаем, че това е неприемливо. Винаги играем по-добре, след като допуснем гол, но това не може да продължава", каза Матеус Куня, който вкара единствения гол за отбора.