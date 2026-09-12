Първо Москва, после Брюксел - Сърбия направи рязък завой
Белград поиска помощ от ЕС за пожарите едва след критики защо кандидатът за членство предпочете руския Ил-76
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Белград поиска помощ от ЕС за пожарите едва след критики защо кандидатът за членство предпочете руския Ил-76
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