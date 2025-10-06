Разбиха от критики Мохамед Салах на Острова

След звезден старт на сезона, Ливърпул водеше във Висшата лига с пет победи в пет мача, в допълнение към успешен първи мач от Шампионска лига срещу Атлетико Мадрид (3:2).

Но от септември насам отборът на Арне Слот претърпя сериозен неуспех, белязан от първа загуба в последните минути срещу Кристъл Палас, преди „червените“ да отстъпят с 0:1 при визитата на Галатасарай в Истанбул от Шампионска лига.

Същото се случи и в събота вечер на терена на Челси (1:2), с трета поредна загуба, която започва да подчертава основните недостатъци на „червените“ в нападение, и неизбежно звездата Мохамед Салах търпи най-големите критики. Мълчалив в продължение на три мача, египтянинът е притеснителен в играта. „Мохамед Салах не води отбора си към победа, както миналата година. Това е сериозен проблем, особено когато съотборниците му в атака нямат постоянство“, посочва Daily Mail.

Мохамед Салах напълно загуби ефективността си.

„Той трябваше да използва по-добре някои подавания, особено към Флориан Вирц, и да пропиля няколко шанса. В момента изглежда неподготвен. Това се превръща в проблем“, написа Liverpool Echo.

„Мохамед Салах сякаш не успява да се справи без Трент Александър-Арнолд и все още не е намерил краката си в атака в пълна трансформация. Всичко това създава впечатлението, че балансът в отбора не е налице “, добавя „The Independent“, докато Mirror споменава липсата му на реализъм пред вратата, първо в 47-ата минута, а след това и в 65-ата, когато пропусна една от най-добрите възможности за „червените“.

Въпреки че формата му е обезпокоителна, с 5 гола в последните си 21 мача за Ливърпул, Мохамед Салах ще трябва да се завърне в по-добра форма след паузата за националните отбори.

