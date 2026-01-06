Браво! България отива на финал

Волейболистите от националния отбор на България за юноши под 18 години ще играят на финала на европейската квалификация в Черна гора. Воденият от Мирослав Живков тим надигра домакините с 3:0 (25:23, 25:22, 25:20) в първия полуфинал на надпреварата, изигран в Подгорица, съобщи bgvolleyball.com.

Така утре (7 януари) в битката за квотата за Евроволей "лъвчетата" ще срещнат победителя от двойката Сърбия - Турция. Срещата е от 20:00 ч. б.в. Домакините ще играят за третото място в 17:00 ч. б.в.

"Лъвчетата" тръгнаха с преднина (6:1) в мача, като диктуваха положението напълно до средата на гейма (14:9). Съперникът влезе в серия и успя да се доближи до нашите момчета (14:12), но не можа да ги преодолее. Преднината се възстанови впоследствие, обаче в ключовите моменти черногорците отново скъсиха дистанцията (20:19). Двата отбора се движеха близо един до друг, но момчетата на Мирослав Живков затвориха частта при минимална преднина.

Двата отбора бяха равностойни до 16-та точка, след което нашите момчета лека-полека набраха инерция. Те поддържаха преднината си стабилна и спечелиха и втория гейм.

Третата част тръгна точка за точка, след което волейболистите от Черна гора поведоха за кратко (7:4). След това играта бе равностойна, но родните представители набраха инерция и се откъснаха. До края те бяха пълен хегемон и се поздравиха с успеха.

Най-резултатни с по 13 точки бяха Адриан Ганев, Антоан Веселинов и Никола Градинаров. За съперника Вук Станойевич бе над всички с 30 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com