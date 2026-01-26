Мони Николов покори руското първенство още в дебютния си сезон

Българският национал Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в руското първенство по волейбол след фенска анкета, в която събра внушителните 55 процента от гласовете. Признанието идва още в първия му сезон в Русия и затвърждава статута му на едно от най-големите открития в шампионата.

19-годишният плеймейкър, който играе за Локомотив Новосибирск, изпревари с огромна преднина Константин Абаев от Зенит Казан, останал със 23 процента от вота. Третото място зае Роман Порошин от Белогорие с 19 процента, което още по-ясно подчерта доминацията на българина.

Между 26 и 29 януари треньорите на отборите в руския шампионат ще определят идеалния състав на полусезона, а официалното обявяване е насрочено за 30 януари. Очакванията са Симеон Николов да намери място сред най-добрите и в тази селекция след силните си изяви.

Българският разпределител вече има сериозен международен опит, като е сребърен медалист от световното първенство във Филипините през миналата година, постижение, което допълнително повишава авторитета му на европейската и световната сцена.

Отборът на Локомотив Новосибирск, воден от българския треньор Пламен Константинов, се намира на второ място във временното класиране в първенството на Русия и продължава битката за върха, със Симеон Николов като един от ключовите си играчи.

