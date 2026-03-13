Алкарас продължава победната серия, чака Медведев на полуфинал

Водачът в световната ранглиста на АТР Карлос Алкарас се класира за полуфиналите на силния тенис турнир в Индиън Уелс, след като победи Камерън Нори с 6:3, 6:4. Испанецът продължи отличната си серия от началото на сезона и вече има 16 победи без загуба, като остава сред основните фаворити за титлата.

Алкарас контролираше голяма част от двубоя, но във втория сет трябваше да наваксва ранен пробив и изоставане от 0:2. Испанецът бързо върна пробива, изравни играта и впоследствие отново проби подаването на Нори. В края на срещата британецът оказа съпротива, като Алкарас пропусна две точки за мача при негов сервис, но в десетия гейм успя да затвори двубоя и да стигне до победата.

„Беше наистина трудно, борих се със стила на Камерън“, каза Алкарас след края на мача. „Форхендът му има много силен топспин, а бекхендът му е доста плосък, което прави играта срещу него сложна. Понякога е трудно да намериш правилните удари“.

В полуфиналите испанецът ще се изправи срещу Даниил Медведев, който също демонстрира силна форма и сложи край на серията на действащия шампион Джак Дрейпър. Руснакът победи британеца с 6:1, 7:5.

Резултатът в първия сет бе категоричен, след като Дрейпър започна мача с множество непредизвикани грешки и топки в аут, което позволи на Медведев бързо да поеме инициативата. Втората част беше много по-равностойна, като британецът успя да се задържи в мача до 5:5. Медведев обаче направи решителен пробив в края и след това затвори срещата със своето подаване.

„Нивото беше невероятно“, заяви Медведев след успеха си. „Срещу мен беше играч, който само часове по-рано беше победил Новак Джокович. Това само по себе си е впечатляващо. Радвам се, че успях да се справя и да стигна до полуфиналите“.

За руския тенисист това е четвърто поредно класиране на полуфиналите в Индиън Уелс.

В другия полуфинал на турнира ще се срещнат Александър Зверев и Яник Синер, което обещава още един силен сблъсък между водещи тенисисти от световния елит.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com