Задава се грандиозен трансфер! Най-голямата ни звезда отива в чужбина

Считаният за най-голям талант на българския футбол в момента – Кристиян Балов от Славия, може да направи грандиозен трансфер със съдействието на капитана на националния ни отбор Кирил Десподов.

Асът на ПАОК Солун лично е звънял на крилото на "белите", за да го информира за сериозен интерес от страна на гръцкия гранд, който води здрава битка за титлата.

29-годишният нападател облече екипа на солунския клуб през 2023 година срещу над 3 милиона евро, влезли в касата на Лудогорец. Кирил бързо се утвърди на стадион "Тумба", но в последните месеци е преследван от контузии.

Гърците ще пратят съвсем скоро свои емисари, които да гледат на живо острието на Славия. Очаква се това да се случи в предстоящите два мача на белите – срещу Локомотив София в "Надежда" утре и срещу Ботев Пловдив на 20 март на "Овча купел", пише "Блиц".

19-годишният Балов вече е хванал окото не немалко клубове у нас и в чужбина, а цената му е много по-висока от тази, която фигурира в transfermarkt. Там младокът е оценен на 500 000 евро. Според информацията, Славия ще иска минимум 3 милиона евро.

ПАОК може да си позволи такива пари за входящ трансфер. Гръцкият клуб направи сериозен удар през август миналата година, когато плати на Славия Прага 10,5 милиона евро за правата на Христос Зафирис.

В последните години тимът от Солун е купувал няколко играчи за суми, сходни на тази, за която може да стане сделката за Славия.

Белите пък продадоха през зимната пауза Мартин Георгиев на друг гръцки гранд – АЕК.

