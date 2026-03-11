След близо 10 години чакане: Левски отново успя

Левски спечели шампионатен мач с гол от дузпа в последните минути след близо 10 години чакане. Попадението на Евертон Бала от бялата точка дойде в момент, в който изтичаше 89-ата минута. Предишният такъв драматичен успех на „сините“ бе на 10 септември 2016 година срещу Нефтохимик на „Лазур“, пише „Мач Телеграф“.

Тогава те бяха водени от Люпко Петрович. „Шейховете“ измъчиха сериозно Левски, както го правеха и във втората половина на 90-те години на 20-и век. Мачът вървеше 1:1, когато в 90-ата минута, при едно центриране, падащата топка бе посрещната с ръка от Костадин Велков и главният съдия Волен Чинков отсъли дузпа. Роман Прохазка застана зад топката и отбеляза, с което оформи крайното 2:1 за гостите.

На „Герена“ пък успех с дузпа в края имаше на далечния вече 29 август 2014 година. Това се случи срещу Черно море. Левски бе наказан и този мач се игра при закрити врата. В момента, в който изтичаше добавеното време от 3 минути, Луис Педро от „сините“ се измъкна сам срещу вратаря на варненци Георги Китанов, но бе съборен от Живко Атанасов. Съдията Ивайло Стоянов даде дузпата и изгони бранителя на „моряците“ за спиране на очевидна голова възможност. Валери Божинов застана зад топката и вкара – 1:0 за Левски.

Общо в историята на „сините“ попадението на Евертон Бала бе петото решително от дузпа, отсъдена в 88-ата или по-късна минута. За сефте това се случва на 25 септември 1976-а. Тогава „сините“ осъществяват първия си обрат срещу ЦСКА от 0:2 до 3:2. Войн Войнов носи успеха в 90-та минута от бялата точка, като отсъждането на съдията Димитър Пармаков е бурно оспорвано от „червените“. Включително и чрез неособено популярните за онова време декларации от страна на ръководството, които са пуснати в тогавашната преса. Самият Пармаков от своя страна многократно през годините е твърдял, че колкото и пъти да гледа положението, винаги се убеждава в едно и също – дузпа има и стои зид решението си. Други негови колеги пък също считали, че е бил прав, но са се измъквали, че не негово място можело и да не дадат дузпа, за да завърши мачът 2:2 и да няма недоволни…

От всички дузпи в края, може би, най-спорната е срещу Ботев Пд през февруари 1982-а, когато „сините“ бият 2:1. Тя е втора за Левски в мача и общо трета, след като и „канарчетата“ повеждат с гол от бялата точка. След това Сираков бие веднъж в гредата от там, а в 90-ата минута носи победата, след като изпълнява втори път 11-метров удар. Треньорът на Ботев Пд Петър Зехтински признава след срещата, че победата на Левски е заслужена, но оспорва решенията на съдията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com