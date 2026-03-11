Байерн и Атлетико пометоха съперниците си в Шампионската лига

Байерн Мюнхен и Атлетико Мадрид направиха огромна крачка към четвъртфиналите в Шампионската лига след разгромни победи в първите двубои от осминафиналите. Германският шампион унищожи Аталанта с 6:1 в Бергамо, а Атлетико разби Тотнъм с 5:2 в Мадрид. В третия мач от вечерта Барселона измъкна 1:1 при гостуването си на Нюкясъл.

Байерн разби Аталанта в Бергамо

В Бергамо Байерн Мюнхен не остави никакви шансове на Аталанта и разгроми последния останал италиански представител в турнира с 6:1.

Още до почивката тимът на Венсан Компани си осигури комфортна преднина от три гола. Йосип Станишич откри резултата в 12-ата минута, а Майкъл Олисе удвои десет минути по-късно. В 25-ата минута Серж Гнабри направи резултата 3:0, а малко преди почивката германският национал бе близо до второ попадение, но ударът му срещна гредата.

След паузата Байерн намали темпото, но не и апетита си за голове. В 52-рата минута Николас Джаксън, който започна като титуляр вместо звездата Хари Кейн, покачи на 4:0 след бърза контраатака.

Доминацията на баварците продължи. В 64-ата минута Майкъл Олисе реализира втория си гол в срещата с красив удар от границата на наказателното поле, а само три минути по-късно Джамал Мусиала отбеляза шесто попадение за германците отблизо.

До края на срещата Дайо Упамекано също бе близо до гол, но гредата за втори път спаси домакините. Аталанта все пак стигна до почетно попадение в добавеното време, когато Марио Пашалич завърши контраатака и оформи крайното 1:6.

Атлетико наказа кошмарна защита на Тотнъм

В Мадрид Атлетико се възползва от серия тежки грешки в защитата на Тотнъм и спечели убедително с 5:2.

Още в началото лондончани преживяха истински кошмар. Вратарят Антонин Кински започна като титуляр за „шпорите“, но дебютът му в турнира се превърна в катастрофа и той бе заменен още в 17-ата минута.

В петата минута Кински се подхлъзна при изпълнение на аут и подари топката на Атлетико, а Маркос Йоренте се възползва и откри резултата. Девет минути по-късно защитникът Мики ван де Вен също се подхлъзна при опит да поеме подаване и това позволи на Антоан Гризман да покачи на 2:0.

Минута след подновяването на играта нова грешка на Кински доведе до трети гол, реализиран от Хулиан Алварес. След този момент вратарят бе заменен от Гулиелмо Викарио, но и това не стабилизира отбраната на Тотнъм.

В 22-рата минута Робин льо Норман направи резултата 4:0. Лондончани все пак намалиха чрез Педро Поро в 26-ата минута, а малко по-късно Кристиан Ромеро бе близо до втори гол, но ударът му с глава срещна гредата.

След почивката Атлетико окончателно реши мача. В 55-ата минута Хулиан Алварес отбеляза второто си попадение, след като надбяга цялата защита на Тотнъм и направи резултата 5:1. Четвърт час преди края Доминик Соланке намали на 2:5 след асистенция на Поро, но това не промени крайния изход.

Барселона се спаси в края срещу Нюкасъл

В последния мач от вечерта Нюкясъл и Барселона завършиха 1:1 на „Сейнт Джеймсис Парк“.

Дълго време домакините изглеждаха близо до ценна победа. В 86-ата минута Харви Барнс отбеляза и даде аванс на „свраките“. Малко по-рано Жоелинтон също бе изпратил топката в мрежата на каталунците, но попадението му бе отменено заради засада.

В самия край на добавеното време обаче Нюкясъл изпусна успеха. Защитникът Малик Тиау извърши нарушение в наказателното поле и съдията отсъди дузпа за Барселона. Ламин Ямал реализира от бялата точка и оформи крайното 1:1, което оставя каталунците в много добра позиция преди реванша на „Камп Ноу“.

Реваншите и в трите осминафинални двойки ще се изиграят идната сряда.

Първи мачове от осминафиналите в Шампионската лига:

Галатасарай (Турция) - Ливърпул (Англия) 1:0

Аталанта (Италия) - Байерн Мюнхен (Германия) 1:6

Атлетико Мадрид (Испания) - Тотнъм (Англия) 5:2

Нюкясъл (Англия) - Барселона (Испания) 1:1

В сряда:

Байер Леверкузен (Германия) - Арсенал (Англия)

Будьо/Глимт (Норвегия) - Спортинг Лисабон (Португалия)

Пари Сен Жермен (Франция) - Челси (Англия)

Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (Англия)

Реваншите са на 17 и 18 март.

