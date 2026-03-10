Еспаньол пак се спъна и удължи черната серия

Еспаньол и Овиедо завършиха 1:1 в мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Равенството удължи серията на домакините без победа в първенството до десет срещи. Въпреки това каталунците остават в горната половина на класирането. Овиедо пък продължава да заема последното място.
Гостите започнаха по-добре и излязоха напред още в началото на срещата. В осмата минута Алберто Рейна се възползва от ситуация пред вратата на Еспаньол и даде аванс на своя тим.
Домакините постепенно поеха контрола върху играта и успяха да изравнят преди почивката. В 36-ата минута Кике Гарсия се разписа и възстанови равенството.
След паузата Еспаньол доминираше на терена и създаде значително повече положения. Каталунците отправиха цели 26 удара към вратата на съперника срещу едва 6 за Овиедо.
Въпреки натиска обаче домакините не успяха да стигнат до втори гол. Защитата на гостите издържа до последния съдийски сигнал и двубоят завърши без нови попадения.
След поделените точки Овиедо остава на последното място в класирането на Ла Лига с 18 точки. Еспаньол е седми с 37, като по-голямата част от актива на тима беше натрупана в началото на сезона.
Първенство на Испания по футбол, срещи от 27-мия кръг в Ла Лига:
Еспаньол – Овиедо 1:1
От неделя:
Виляреал – Елче 2:1
Хетафе – Бетис 2:0
Севиля – Райо Валекано 1:1
Валенсия – Алавес 3:2
От събота:
Осасуна – Майорка 2:2
Леванте – Жирона 1:1
Атлетико Мадрид – Реал Сосиедад 3:2
Атлетик Билбао – Барселона 0:1
От петък:
Селта Виго - Реал Мадрид 1:2
Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 63, Атлетико Мадрид и Виляреал с по 54, Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.
