Еспаньол пак се спъна и удължи черната серия

Еспаньол и Овиедо завършиха 1:1 в мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Равенството удължи серията на домакините без победа в първенството до десет срещи. Въпреки това каталунците остават в горната половина на класирането. Овиедо пък продължава да заема последното място.

Гостите започнаха по-добре и излязоха напред още в началото на срещата. В осмата минута Алберто Рейна се възползва от ситуация пред вратата на Еспаньол и даде аванс на своя тим.

Домакините постепенно поеха контрола върху играта и успяха да изравнят преди почивката. В 36-ата минута Кике Гарсия се разписа и възстанови равенството.

След паузата Еспаньол доминираше на терена и създаде значително повече положения. Каталунците отправиха цели 26 удара към вратата на съперника срещу едва 6 за Овиедо.

Въпреки натиска обаче домакините не успяха да стигнат до втори гол. Защитата на гостите издържа до последния съдийски сигнал и двубоят завърши без нови попадения.

След поделените точки Овиедо остава на последното място в класирането на Ла Лига с 18 точки. Еспаньол е седми с 37, като по-голямата част от актива на тима беше натрупана в началото на сезона.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 27-мия кръг в Ла Лига:

Еспаньол – Овиедо 1:1

От неделя:

Виляреал – Елче 2:1

Хетафе – Бетис 2:0

Севиля – Райо Валекано 1:1

Валенсия – Алавес 3:2

От събота:

Осасуна – Майорка 2:2

Леванте – Жирона 1:1

Атлетико Мадрид – Реал Сосиедад 3:2

Атлетик Билбао – Барселона 0:1

От петък:

Селта Виго - Реал Мадрид 1:2

Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 63, Атлетико Мадрид и Виляреал с по 54, Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com