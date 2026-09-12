Новата ера на Моуриньо започна с герой от пейката
Реал Мадрид измъкна 2:1 в Барселона, след като Карлос Еспи нанесе решаващия удар секунди преди края
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Реал Мадрид измъкна 2:1 в Барселона, след като Карлос Еспи нанесе решаващия удар секунди преди края
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