Скучно нулево реми между Еспаньол и Леванте в Ла Лига

Еспаньол и Леванте завършиха 0:0 в мач от 32-я кръг на Ла Лига, който не предложи почти никакви голови ситуации и остави зрителите разочаровани. Двата отбора изиграха предпазливо срещата, като липсата на идеи в атака се оказа решаваща за крайния резултат.

Еспаньол доигра последните минути с човек по-малко, след като Пол Лосано получи два бързи жълти картона в рамките на минута и беше изгонен в края на двубоя. Въпреки численото предимство Леванте не успя да се възползва и да стигне до победата.

След равенството Еспаньол заема 13-ото място в класирането с 39 точки, докато Леванте остава предпоследен с 33 точки и продължава да търси изход от опасната зона.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 32-рия кръг в Ла Лига:

Еспаньол-Леванте - 0:0

От неделя:

Райо Валекано-Реал Сосиедад - 3:3

Овиедо-Елче - 1:2

Осасуна-Севиля - 2:1

Виляреал-Селта Виго - 2:1

От събота:

Хетафе-Барселона - 0:2

Алавес-Майорка - 2:1

Валенсия-Жирона - 2:1

Атлетико Мадрид-Атлетик Билбао - 3:2

От петък:

Бетис-Реал Мадрид - 1:1

Начело в класирането е Барселона с 85 точки, пред Реал Мадрид със 74, Виляреал с 65, Атлетико Мадрид с 60 и Бетис с 50. Следват Хетафе и Селта Виго с по 44 и други.

