Лацио измъкна точка в луд мач с Удинезе на Олимпико

Лацио и Удинезе завършиха 3:3 в изключително драматичен мач от 34-я кръг на Серия А, в който зрителите на Стадио Олимпико видяха обрати и гол в последните секунди. Гостуващият отбор на Удине откри резултата в 18-ата минута чрез Кингсли Ехизибу и дълго време държа контрола върху срещата.
Лацио обърна развоя след почивката, като Лука Пелегрини изравни в началото на второто полувреме, а в 80-ата минута Педро направи пълен обрат след подаване на Тома Башич. Домакините изглеждаха близо до победата, но последва нов рязък обрат.
Артур Ата възстанови равенството в 86-ата минута, а в третата минута на добавеното време отново той даде преднина на Удинезе и шокира домакините. Когато мачът изглеждаше решен, влезлият като резерва Даниел Малдини се появи в точния момент и изравни за крайното 3:3 буквално в последните секунди.
След този резултат Лацио остава на осмо място с 48 точки, докато Удинезе е 11-и с 44 точки.
Първенство на Италия по футбол, мачове от 34-ия кръг в Серия А:
Каляри-Аталанта - 3:2
Лацио-Удинезе - 3:3
От неделя:
Дженоа-Комо - 0:2
Фиорентина-Сасуоло - 0:0
Торино-Интер - 2:2
Милан-Ювентус - 0:0
От събота:
Парма-Пиза - 1:0
Болоня-Рома - 0:2
Верона-Лече - 0:0
От петък:
Наполи-Кремонезе - 4:0
В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи с 69, Милан с 67, Ювентус с 64, Комо и Рома с по 61 точки и други.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com