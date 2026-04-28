Лацио измъкна точка в луд мач с Удинезе на Олимпико

Лацио и Удинезе завършиха 3:3 в изключително драматичен мач от 34-я кръг на Серия А, в който зрителите на Стадио Олимпико видяха обрати и гол в последните секунди. Гостуващият отбор на Удине откри резултата в 18-ата минута чрез Кингсли Ехизибу и дълго време държа контрола върху срещата.

Лацио обърна развоя след почивката, като Лука Пелегрини изравни в началото на второто полувреме, а в 80-ата минута Педро направи пълен обрат след подаване на Тома Башич. Домакините изглеждаха близо до победата, но последва нов рязък обрат.

Артур Ата възстанови равенството в 86-ата минута, а в третата минута на добавеното време отново той даде преднина на Удинезе и шокира домакините. Когато мачът изглеждаше решен, влезлият като резерва Даниел Малдини се появи в точния момент и изравни за крайното 3:3 буквално в последните секунди.

След този резултат Лацио остава на осмо място с 48 точки, докато Удинезе е 11-и с 44 точки.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 34-ия кръг в Серия А:

Каляри-Аталанта - 3:2

Лацио-Удинезе - 3:3

От неделя:

Дженоа-Комо - 0:2

Фиорентина-Сасуоло - 0:0

Торино-Интер - 2:2

Милан-Ювентус - 0:0

От събота:

Парма-Пиза - 1:0

Болоня-Рома - 0:2

Верона-Лече - 0:0

От петък:

Наполи-Кремонезе - 4:0

В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи с 69, Милан с 67, Ювентус с 64, Комо и Рома с по 61 точки и други.

