Лацио измъкна точка в луд мач с Удинезе на Олимпико
Два обрата и гол в последните секунди оформиха зрелищното 3:3 в Рим
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Два обрата и гол в последните секунди оформиха зрелищното 3:3 в Рим
Торинци взеха трите точки след 1:0 и вече са четвърти в класирането
Годой за кратко време направи много силно впечатление с червения екип
Един трансфер, за който всички говореха, вече е факт
"Старата госпожа" спести сили за 4:1 над Удинезе
ЦСКА-София ще представи отбора срещу италианския тим от Серия А - "Удинезе", информира официалният сайт на "червените". Ето и съобщението в сайта на...
Интер посреща Удинезе след загубата с 0-1 от Дженоа през седмицата, която отдалечи тима на Роберто Манчини от третото място в Серия А. Класиране за Ш...
Шампионът на Италия "Ювентус" започна защитата на титлата си с историческа загуба с 0:1 от "Удинезе". "Бианконерите" не бяха допускали поражение като...
Антонио Вутов е страхотен футболист. Бъдещето е пред него, а той трябва да се докаже, това каза помощник-треньорът на "Удинезе" Деян Станкович пред "С...
"Удинезе" иска да привлече играча на "Лудогорец" Върджил Мисиджан, гръмна сайтът tuttoudinese.it. "Фриуланите" са толкова впечатлени от качествата на...
Юношата на "Левски" Антонио Вутов вкара първото си попадение в официален мач за дублиращия отбор на "Удинезе". Българският талант реализира един от г...
Удинезе. Бившият футболист на "Левски" Антонио Вутов вкара за първи път с екипа на Удинезе. Вутов взе участие в контролата на младежката формация на к...
Торино. Ювентус продължава перфектната си серия без загуба като домакин. От началото на сезона "бианконерите" постигнаха 12-а победа пред своята публи...
Удине. Отборът на Удинезе взе минимална преднина в борбата за класиране на финала за Купата на Италия. В първи двубой от полуфиналите на турнира "биан...
Удине. Съперникът на Лудогорец в Лига Европа Лацио обърна Удинезе с 10 души и победи с 3:2 като гост в мач от 20-ия кръг на Серия А. Лацио позволи на...
Удине. Юношата на "Левски" Антонио Вутов подписа в четвъртък вечер своя договор с Удинезе. Контрактът е за 4,5 години, информира euronews.com. Играчъ...
Престоят на Антонио Вутов в "Удинезе" ще започне с мач срещу "Интер". Двубоят от турнира за купата на Италия е утре вечер на "Фриули", а от ръководств...
Удине. "Левски" ще прибере 600 000 евро за Антонио Вутов от Удинезе, пишат медиите в Италия днес. Младият талант замина за Италия, където трябва да пр...
Венеция. Удинезе сериозно обмисля варианта да привлече Антонио Вутов, а след това може да го пусне под наем в Уотфорд или Гранада - останалите два клу...
София. Младият талант на "Левски" Антонио Вутов може да напусне отбора срещу едва 125 000 евро в посока Удинезе, съобщават италианските медии тази сут...