Всичко за Удинезе

Следете всички новини, анализи и коментари за Удинезе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Антонио Вутов наказа "Милан"

Антонио Вутов наказа "Милан"

Юношата на "Левски" Антонио Вутов вкара първото си попадение в официален мач за дублиращия отбор на "Удинезе". Българският талант реализира един от г...

27 април | 17:15
0 коментара
10409
10 от Лацио биха Удинезе

10 от Лацио биха Удинезе

Удине. Съперникът на Лудогорец в Лига Европа Лацио обърна Удинезе с 10 души и победи с 3:2 като гост в мач от 20-ия кръг на Серия А. Лацио позволи на...

19 януари | 16:54
0 коментара
8975
Вутов подписа с Удинезе

Вутов подписа с Удинезе

Удине. Юношата на "Левски" Антонио Вутов подписа в четвъртък вечер своя договор с Удинезе. Контрактът е за 4,5 години, информира euronews.com. Играчъ...

10 януари | 8:36
0 коментара
6976
Вутов почва с "Интер"

Вутов почва с "Интер"

Престоят на Антонио Вутов в "Удинезе" ще започне с мач срещу "Интер". Двубоят от турнира за купата на Италия е утре вечер на "Фриули", а от ръководств...

08 януари | 20:35
0 коментара
6689