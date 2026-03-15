Ювентус спечели трудно в Удине и продължава нагоре

Ювентус победи с минималното 1:0 при гостуването си на Удинезе в среща от 29-ия кръг на италианската Серия А. Единственото попадение в мача падна в 38-ата минута, когато Джереми Богоа се възползва от подаване на Кенан Йълдъз и реализира на празна врата.

Торинци контролираха по-голямата част от двубоя и създадоха няколко добри положения. Малко след почивката те стигнаха и до втори гол чрез Франсиско Консейсао, но попадението беше отменено в 70-ата минута след намеса на системата за видеоповторения заради засада.

С успеха Ювентус се изкачи на четвърто място в класирането с 53 точки. „Бианконерите“ продължават и силната си серия при гостуванията срещу Удинезе, като записаха четвърта поредна победа на този стадион без да допуснат гол.

Удинезе остава на 11-а позиция с 36 точки. По-късно тази вечер програмата на кръга продължава с два интересни двубоя - Лацио приема Милан, а Комо е домакин на Рома.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг:

Наполи-Лече 2:1

Интер Милано-Аталанта 1:1

Удинезе-Ювентус 0:1

Неделя:

Верона-Дженоа

Пиза-Каляри

Сасуоло-Болоня

Комо-Рома

Лацио-Милан

Понеделник:

Кремонезе-Фиорентина

От петък:

Торино-Парма 4:1

В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, Наполи с 59, Ювентус с 53, Комо и Рома с по 51, Аталанта с 47 и други.

