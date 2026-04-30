Стана ясен съперникът на ЦСКА на финала

Локомотив Пловдив и Арда завършиха 1:1 в реванша от полуфиналите на „Лаута“ и с общ резултат 5:1 пловдивчани си осигуриха място на финала за Купата на България. Двубоят предложи битка и емоции, но домакините контролираха събитията и затвърдиха убедителното си представяне от първата среща.

Гостите от Кърджали се опитаха да окажат съпротива и да се върнат в сблъсъка, но разликата от първия мач се оказа твърде голяма. Локомотив показа стабилност в защита и достатъчно увереност в атака, за да задържи комфортния си аванс и да не допусне изненада.

В крайна сметка равенството се оказа напълно достатъчно за „смърфовете“, които продължават напред с категорично превъзходство в двата мача и заслужено ще спорят за трофея.

Във финала Локомотив ще се изправи срещу ЦСКА, който ден по-рано отстрани Лудогорец. Така футболните фенове ще станат свидетели на интригуващ сблъсък между два от водещите отбори в страната, пише gol.bg.

Двата отбора ще повторят битката за националната купа от сезон 2019/2020, когато пред едва 12 хиляди зрители пак на националния стадион Локомотив победи след изпълнение на дузпи „армейците“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com