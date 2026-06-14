Австралия шокира фаворита Турция и тръгна с голям удар на Мондиала

Австралия започна Мондиал 2026 с поразяваща победа с 2:0 над сочения за фаворит отбор на Турция във Ванкувър. Нестори Иранкунда откри резултата в 27-ата минута и се превърна в най-младия голмайстор на Австралия на световно първенство, а Конър Меткалф реши мача със страхотен удар в 75-ата минута. Големият герой обаче беше дебютиралият вратар Патрик Бийч, който направи серия от важни спасявания и отказа турците в най-силните им моменти.

С успеха Австралия събра 3 точки и дели върха в група D със САЩ, които по-рано победиха Парагвай.

Бийч спаси Австралия преди първия удар

Турция влезе в мача с амбиция да наложи ролята си на фаворит и още преди първия гол беше близо до откриване на резултата. Арда Гюлер получи шанс да даде аванс на турците, но Патрик Бийч реагира блестящо и запази вратата си суха. Това спасяване се оказа повратен момент, защото само малко по-късно Австралия нанесе първия си тежък удар.

В 27-ата минута Нестори Иранкунда получи убийствен пас, излезе сам срещу вратаря и прати топката в долния ляв ъгъл за 1:0. 20-годишният футболист не просто откри резултата, а влезе в историята като най-младия австралийски голмайстор на световно първенство. За Австралия това беше гол на увереността, след който отборът усети, че може да надскочи очакванията.

Турция удари, но не проби

Само три минути след попадението Абдулкерим Бардакчъ получи топката на границата на наказателното поле и стреля опасно, но Бийч отново се намеси впечатляващо. 22-годишният вратар отклони топката с акробатично изпълнение, а тя се отби в гредата. Хакан Чалханоглу също получи възможност малко по-късно, но ударът му не намери целта.

Турция създаваше напрежение, владееше инициативата в отделни периоди и стигаше до позиции, от които можеше да върне мача. Австралия обаче показа дисциплина, твърдост и онзи тип хладнокръвие, което често решава първите срещи на голям турнир. Вместо паника след турските атаки, тимът остана подреден и чакаше своя момент.

След почивката натискът се върна

Втората част започна със ситуация за Австралия, когато Хари Сутар засече с глава след корнер в 54-ата минута, но Угурджан Чакър се намеси отлично. Само три минути по-късно на другата врата Бийч отново трябваше да показва класа при далечен удар на Арда Гюлер.

В 72-ата минута Турция пропусна още един голям шанс. Зеки Челик имаше време и пространство в наказателното поле, но отново не успя да преодолее австралийския вратар. В тези минути Бийч вече не изглеждаше като дебютант, а като човек, който държи цялата вечер в ръцете си.

Меткалф сложи точката

Три минути след пропуска на Челик Австралия нанесе втория си удар. В 75-ата минута Конър Меткалф отправи великолепен изстрел и прати топката в долния десен ъгъл на турската врата. Чакър нямаше шанс да реагира, а австралийците вече виждаха победата.

Този гол до голяма степен прекърши надеждите на Турция поне за равенство. Въпреки това тимът не се отказа и продължи да търси попадение. В 78-ата минута Керем Актюркоглу се измъкна от защитата и стреля, но отново без успех, а в 86-ата Чалханоглу беше близо до гол след удар по тревата, но Бийч остана концентриран до последно.

Австралия счупи лошата серия

Победата има особена стойност за Австралия, защото тимът избегна пета поредна загуба в първия си мач на световни финали. Вместо поредно трудно начало, „кенгурата“ получиха идеален старт и огромна доза увереност преди следващите двубои в групата.

Турция ще трябва бързо да преглътне разочарованието. Отборът влезе като фаворит, създаде положения, но се сблъска с вратар в голям ден и с австралийски тим, който наказа почти всичко важно. В такава вечер футболът отново показа най-жестокото си правило - не печели този, който обещава повече, а този, който издържа и удря в точния момент.

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