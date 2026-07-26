Бербатов с разтърсваща изповед: Част от мен умря!

Той имаше всичко – слава, милиони, любовта на милиони фенове по света и титли с най-великия клуб на планетата. Но какво се случва, когато светлините на прожекторите угаснат изведнъж? Най-успешният български нападател за новия век Димитър Бербатов взриви общественото пространство с шокиращо искрена изповед за бруталната депресия, в която е изпаднал след края на професионалната си кариера. Пред камерите футболният гений призна за дълбоката емоционална дупка и празнота, които са го завели до ръба.

Ужасът от тишината: „Част от мен просто умря“

Всички помнят Бербатов като хладнокръвния „професор“ на терена, който правеше магия с топката. Оказва се обаче, че слизането от голямата сцена е нанесло непоправима психическа травма на звездата. „Когато спрях с футбола, част от мен умря“, разкрива Бербатов в емоционално интервю.

Той описва момента на оттеглянето като внезапно изчезване на смисъла на живота му – адреналинът от пълните стадиони е заменен от смазващо ежедневие, което го вкарва в тежка битка със собственото му съзнание. Психическият срив след края на спортната кариера е тема табу в България, но Бербатов събира кураж да я изкара на светло.

От футболния терен до театралната сцена: Терапията на Митко

Вместо да се предаде на отчаянието обаче, легендарният №9 на „Манчестър Юнайтед“ намира уникален начин да спаси душата си от депресията – изкуството. Бербатов обяви, че подготвя собствен авторски моноспектакъл. Тази шокираща за мнозина стъпка всъщност е неговата лична терапия, чрез която той ще покаже на света какво преживява един голям спортист, когато целият му свят се срине за секунди. На сцената той ще разголи душата си пред публиката по начин, по който никога не го е правил по време на интервюта, превръщайки болката си в творчество и вдъхновение за хиляди други хора, преминаващи през лични кризи.

