Левски възкръсна за минути, новите герои го изстреляха на върха

Левски показа характер, измъкна се от тежка ситуация и победи Локомотив София с 2:1 след драматичен обрат. Спас Делев хвърли сините в шок малко след почивката, но дебютните попадения на Рейналдо и Сержиньо пречупиха железничарите само за няколко минути. Тимът на Хулио Веласкес събра пълен актив от шест точки и оглави класирането след втория си шампионатен успех. Победата дойде след мач, в който Левски страдаше, пропускаше, получи удар и накрая отговори като отбор, който отказва да се предаде.

Смелият ход на Веласкес разклати сините

Хулио Веласкес направи пет промени в състава в сравнение с европейския двубой срещу Университатя Крайова. Кристиан Димитров, Майкон, Рейналдо, Алдаир и Армстронг Око-Флекс не започнаха срещата, а част от тях се появиха по-късно.

Ротациите бяха логични заради натоварената програма, но промененият тим изглеждаше несигурен в началото. Защитата излезе в този вид за първи път и Локомотив веднага усети колебанията.

Стивън Стоянчов отправи първия удар в мача, а домакините отговориха чрез Димитър Костадинов. Неговият силен шут принуди Светослав Вуцов да се намесва още в началните минути.

Железничарите натиснаха и стигнаха до попадение чрез Ерол Дост. Радостта им обаче беше прекъсната, след като стана ясно, че футболистът е овладял топката с ръка, и голът правилно не беше зачетен.

Сентейес изпусна момента на Левски

След трудните първи 20 минути гостите постепенно изнесоха играта пред вратата на Локомотив. Левски започна да задържа по-дълго топката и да намира пространства около наказателното поле.

Най-добрите възможности преди почивката се откриха пред Алекс Сентейес. При заучено положение испанецът стреля, Мартин Величков отрази, а при добавката топката премина над напречната греда.

Малко по-късно Сентейес отново се озова на стрелкова позиция. Ударът му с левия крак профуча на сантиметри от страничния стълб и остави сините да съжаляват за пропуснатия шанс да поведат.

Локомотив издържа на натиска и се прибра на почивката без допуснат гол. За Веласкес вече беше ясно, че са необходими повече острота и скорост в атаката.

Спас Делев хвърли Левски в шок

Испанският треньор реагира още на почивката и замени Давид Кусо с Рейналдо. Промяната трябваше да даде повече движение на сините, но първият тежък удар отново беше нанесен от домакините.

Малко след час игра Спас Делев се измъкна зад отбраната. Алдаир не успя да го настигне, а опитният нападател запази хладнокръвие и прати топката покрай Вуцов.

Локомотив получи наградата за агресията и дисциплината си. Левски се оказа притиснат до стената, а златните екипи на гостите сякаш започнаха да натежават.

Сините реагираха почти веднага. Рейналдо прати топката в мрежата след заучено изпълнение на пряк свободен удар, но съдията Никола Попов беше повикан да прегледа ситуацията.

След намесата на видеоасистентите попадението беше отменено заради засада на Гашпер Търдин. Преценката беше, че той е повлиял на играта, въпреки че не докосна топката.

Рейналдо запали искрата на обрата

Отмяната не пречупи Рейналдо. Напротив - новото попълнение продължи да търси топката и само малко по-късно получи втори шанс.

Сентейес отклони към бразилеца, който стреля без забавяне. Величков докосна топката с една ръка, но не успя да я спре и тя премина голлинията.

Този път нямаше флаг, нямаше намеса и нямаше връщане назад. Рейналдо отбеляза първия си гол в Първа лига и отприщи енергията, която Левски търсеше през целия мач.

Изравняването промени всичко. Сините изведнъж заиграха по-бързо и по-смело, а Локомотив загуби спокойствието, с което беше контролирал двубоя.

Сержиньо нанесе решителния удар

Само минути след първия си гол Рейналдо отново се оказа в центъра на събитията. Той подаде към Сержиньо, който се озова близо до вратата и не остави шанс на Величков.

Ударът с левия крак беше безмилостен. Топката влетя в мрежата, а сините направиха пълния обрат с две попадения за кратко време.

За Сержиньо това също беше първи гол в българското първенство. Двете нови попълнения избраха най-драматичния момент, за да покажат защо Веласкес разчита на тях.

Малко преди решителното попадение Адин Тауи можеше да промени историята на срещата. Неговият опасен удар премина край левия стълб на Вуцов и остави домакините на крачка от ново повеждане.

Локомотив хвърли всичко, Левски оцеля

В заключителните минути железничарите натиснаха в търсене на изравняването. Домакините изпълниха две статични положения в последните секунди, а вратарят Мартин Величков също се включи в наказателното поле.

Левски устоя на последния щурм и задържа резултата. Сините не изиграха безгрешен мач, но показаха воля, дълбочина в състава и способност да променят развоя след тежък удар.

Пред Веласкес и футболистите му вече стои ново голямо изпитание - реваншът срещу Университатя Крайова. След него Левски ще приеме Септември в следващия шампионатен кръг, докато Локомотив се изправя срещу Славия в столично дерби.