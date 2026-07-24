Бербатов уплаши хората. Защо си го причинява

Няма и помен от някогашната визия на Димитър Бербатов. Митко е свалил цели 20 кила и сега тежи само 70 кг., което е много ниска цифра, при положение че ръстът му е 189 см. Причината за всичко това е банална, но и доста опасна - променен начин на хранене, който към днешна дата застрашава здравето му.

Всичко започва преди 7 години, когато Берба се качва на кантара и той отчита 91 кг. Това стреснало бившия ас на "Манчестър Юнайтед" и той решил да промени начина си на живот.

"Една сутрин се погледнах в огледалото и не се харесах. Бях много пълен според моите виждания. Тогава попаднах в интернет на книга за здравословното хранене и започнах да чета и чета." - споделя Бербатов.

Той започва с премахването на месните продукти от менюто си, а постепенно минава на пълно веганство. Не след дълго се запалил по йогата и така съвсем променил възприятията си за света и живота.

Преди около седмица 45-годишният благоевградчанин гостува в "Дарик радио" и уплаши всички с вида си. Наподобяваше на жив скелет и като цяло хората останаха в шок от това, което виждат, пише Клюки.бг.