В пика на лятото. Заваля сняг у нас!

Сняг заваля на връх Мусала днес, 24 юли, и най-високият връх в България отново побеля в разгара на лятото.

Валежът е вследствие на застудяване във високите части на Рила. Температурите там са се понижили достатъчно, за да преминат валежите от дъжд в сняг.

Макар снегът през лятото да не е изключение за най-високите планински върхове у нас, подобна гледка винаги предизвиква интерес. Зимна картина насред юли напомня колко бързо може да се промени времето в планината.

Посетителите на високите части на Рила трябва да бъдат подготвени за ниски температури, силен вятър, ограничена видимост и внезапна промяна на условията.