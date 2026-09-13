НОИ с нова услуга – промяната, която много хора чакаха
Касае ПИК
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Къде се случва чудото
Това съобщават синоптиците от Meteo Balkans.
Колко е възможно да се опазим от вирусите
Най-висока заболеваемост към момента се отчита в областите Варна и Силистра
Пикът ще е през февруари, ваксинацията е ключова
Проф. Ива Христова съветва за навременна ваксинация, защото циркулацията на вируса вече се засилва
Противогрипните ваксини са препоръчителни за деца, особено на възраст до пет години
Грипната ваксина ще бъде с три ваксинални щама
Какъв съвет за морето дадоха климатолозите
Заради увеличения брой на болни деца, местата в отделението вече са ограничени
Математикът с прогноза
„Марбург” представлява една от най-смъртоносните инфекции познати на човечеството
Тя ще е втора за този месец
Исторически горещини в цялата страна
Кога е кулминацията на горещините
Учени дават рецепта за преодоляване на последиците от магнитните бури
Е-платформата на НАП предлага над 170 електронни услуги
През януари и февруари се наблюдава висок скок на боледуващите
Масовите контакти по време на празниците допринесоха за широко разпространение