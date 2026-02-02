Ето кога е пикът на студа у нас

През следващите два дни валежи не се очакват, а времето ще остане сравнително спокойно. Това съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

Във вторник сутринта ще бъде много студено, особено в североизточните райони, където минималните температури ще паднат до −13° – −15°. През деня, със слаб южен вятър, ще започне постепенно затопляне в страната. Облачността ще бъде разкъсана, а на много места времето ще е предимно слънчево.

В сряда в низините и котловините на места ще се образува мъгла или ниска облачност. Над останалата част от страната ще се увеличи високата и средната облачност. В Източна България югозападният вятър ще се усили и температурите ще се повишат. Максималните температури ще а между 5°-10°С, местата с мъгла - около 4°-5°С

В четвъртък и петък времето ще бъде предимно облачно, като се повишава вероятността за валежи от дъжд. В четвъртък те ще са главно в югоизточната и южни райони на страната, а в петък – и в северозападните райони. В Източна България ще продължи да духа умерен до силен югозападен вятър, а затоплянето ще продължи – дневните температури там ще достигат 15°–16°.

В събота вятърът ще се ориентира от северозапад и в по-голямата част от страната ще премине студен фронт. Очакват се валежи. След обяд облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Температурите ще останат по-високи от обичайните за периода.

И в неделя ще се запази сравнително топло време, но отново с преобладаваща облачност. От юг-югозапад ще започнат валежи от дъжд, а вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток.

