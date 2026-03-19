Алла Пугачова заживя тайно у нас. Причината и цената

Певицата Алла Пугачова си била купила дом у нас за 48 млн. рубли, което е почти половин милион евро, твърдят руски медии, позовавайки се на местната телевизия НТВ.

В програмата „Нови руски сензации“ на телевизия НТВ надълго и нашироко се говори за новите премеждия на Алла Пугачова, която първо живееше в Израел, а после се премести с петия си поред мъж Галкин в Кипър, пише "ХотАрена".

На острова на Афродита Пугачова имала няколко имота, но живеела във вила на два етажа, която има и подходящо за бомбоубежище мазе. Според НТВ сега Алла искала да отдава вилата под наем месечно за 1,4 млн. рубли, което е почти 14 500 евро. И тогава от програмата си задават въпрос къде всъщност живее звездата. Отговорът е България, където Алла се била обзавела с двуетажна къща. А поводът да напусне Кипър бил стресът, който получила, след като преди време бе свалена ракета, летяща към британската база на острова. НТВ обаче привеждат и друга, версия, че за постоянно Пугачова можела да се премести и в Ереван. Тя имала желание да бъде и в Юрмала, където всяко лято почива, но в Латвия не допускат нейната дъщеря Кристина Орбакай-те и затова този курорт отпадал. Миналата година Алла Пугачова разказа, че в последно време има известни проблеми със здравето и затова търси места с подходящ климат и минерални води.

Сега въпросът е дали е намерила такива у нас и къде точно или арменската столица ще победи в това отношение. Освен това Алла и семейството й имат паспорти на граждани на Европейския съюз.

Самият Галкин също бил забелязан да си пуска клипове как готвел от нова кухня, но от телевизията не знаят дали тя се намира в България или другаде. Той се показвал и в малък вътрешен басейн, за който се предполага, че може да е част от новия дом.

В същото време Пугачова не можела да си продаде замъка в московското село Гряз, който трета година вече е обявен за продажба. Но пък в последно време от един от комините излизал пушек.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com