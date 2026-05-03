"Ужасна гледка". Пет коли се удариха, има затиснати

Катастрофа между три леки автомобила на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. Сигналът е подаден днес към 13:10 часа.

Общо шестима души са транспортирани в болнични заведения, като впоследствие един от пострадалите – възрастна пътничка, е починала.

По непотвърдена информация са се ударили пет коли и има затиснати хора в тях. На място има полиция и линейки.

"На косъм минах от трагедията. Ужасна е гледката", "Гледката не беше за снимки", коментират потребители в социалните мрежи.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия. Образувала се е километрична опашка от автомобили.

Въведен е обходен маршрут по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

По думите на очевидец, едната от колите е карала в лява лента на насрещното движение.

Има голямо задръстване на АМ "Струма" в посока София, което затруднява придвижването на шофьорите, сигнализират също граждани в социалните мрежи.

Немалко хора съчетаха празника с уикенда, което доведе до натоварен трафик днес и утре.

