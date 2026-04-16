Огромна трагедия! Откриха 11-годишно момче обесено в Оряхово

Неописуема трагедия потресе Оряхово. Баща е намерил детето си обесено в двора на дома им, съобщава агенция BulNews.

Потресаващият случай е от вчера вечерта. Около 20 часа в местното районно полицейско управление е получен сигнал за зловещата находка.

Бащата заявил, че заварил тялото на 11-годишния си син да виси обесено. Незабавно на адреса отишли екипи от криминалисти и започнало разследване. Първоначалният оглед не показал следи от насилие. Всички данни доказват, че детето се е "самообесило", съобщават от МВР.

Тялото е откарано в болница за аутопсия. Полицията работи по разплитането на трагедията. По случая е образувано досъдебно производство.

11-годишният Дилян е ученик в 4-ти клас на местното Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий".

По думи на жители на крайдунавското градче, Дилян идва от добро семейство. Родителите имат общо 3 деца – по-голямо момиченце и още едно малко момче.

Местните са категорични, че децата са обгрижвани и досега не е имало индикации за проблеми в семейството.

Във фаталната вечер малкият Дилян си играел сам на двора. Бащата бил вътре в къщата и по неофициална информация приготвял вечеря.

Когато излязъл да го потърси, той се натъкнал на ужасяващата гледка на обесения си син. Той се опитал да му окаже първа помощ, но за съжаление вече било късно.

Към момента все още няма информация как точно е станало всичко. Цяло Оряхово е потресено от трагедията, при която е приключил един толкова млад живот. Съучениците на детето са в шок. В училището днес е пристигнал екип от МОН и психолози вече работят с децата.

