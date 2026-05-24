Утре е ден на траур и на минута мълчание

Ужасяващ инцидент през изминалата нощ разтърси Благоевград и почерни празничните дни в града. Десетокласничка загина на място, а по-малко дете е прието в столична болница с опасност за живота след пагубно падане от петия етаж на сграда, съобщават от общинската администрация и местното издание „Struma“. В отговор на жестоката драма местната власт предприе незабавни мерки, а градът потъна в скръб.

Ден на траур и отмяна на празничните събития

Кметът на Благоевград официално обяви 25 май за ден на траур на територията на цялата община. В знак на съпричастност и почит към паметта на загиналото момиче всички планирани празнични мероприятия се отменят. Единственото изключение се прави за събития, чиято отмяна е технически невъзможна поради напреднала организация. От местната администрация обаче бяха категорични, че там, където провеждането е неизбежно, събитията задължително трябва да започват с минута мълчание.

Планираният за вечерта голям концерт на площад „Македония“ също ще стартира с едноминутно мълчание в памет на жертвата. Дефилетата на абитуриентите в града ще се проведат по първоначално обявения график, но под знака на споделената мъка. От кметството направиха официално изявление, в което се посочва, че Община Благоевград изказва своите най-искрени съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от тази незаменима и тежка загуба.

Незабавна психотерапевтична помощ в училищата

Загиналата на място е ученичка в десети клас в Природо-математическата гимназия „Сергей Корольов“ в града. Другото пострадало дете е ученик от Седмо основно училище „Кузман Шапкарев“, който в момента се намира в критично състояние и лекарите в София се борят за оцеляването му.

Трагедията предизвика огромен шок сред съучениците и преподавателите на децата. По изрично разпореждане на началника на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов, в двете засегнати учебни заведения веднага влизат специализирани екипи от психолози. Те започват спешна терапевтична работа с класовете на двете пострадали деца. Предвидено е провеждането на кризисни разговори и извънредни родителски срещи, за да се помогне на учениците и техните семейства да преодолеят тежкия психологически шок от случилото се.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com