Парламентът почете паметта на Любен Дилов-син
Той оставя трайна следа в българското общество, каза председателят на НС
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Той оставя трайна следа в българското общество, каза председателят на НС
Момиче загина, момче се бори за живота си
Футболисти почетоха с минута мълчание жив човек
Великата актриса почина днес на 97-годишна възраст
Точно в 12 часа на обяд цяла Белгия запази минута мълчание в памет на жертвите на атентатите, знамената бяха спуснати наполовина. Хиляди хора се събра...
Турските фенове втрещиха света с решението си да освиркват минутата мълчание в памет на жертвите в Париж, която предшестваше контролата с Гърция (0:0)...
Турските феновете проявиха изключително неуважение в Дъблин, неспазвайки минутата мълчание в памет на жертвите от терористичните атентати в Париж, кат...
ЕС прикани всички европейци да спазят минута мълчание в понеделник в 11.00 ч. по Гринуич (13.00 ч. българско време) в памет на жертвите на атентатите...
Да запазим минута мълчание на обяд в събота пред доблестта на българските лекари, призова здравният министър Петър Москов. Апелът му е по случай Деня...
София. Журналистите на Българската национална телевизия излязоха пред сградата на медията, за да изразят своята позиция в защита на свободата на слово...
Депутатите не събраха кворум, заседание днес няма да има София. Народното събрание почете с едноминутно мълчание пострадалите от наводненията, предад...
София. Народните представители почетоха с минута мълчание паметта на Шестте ястребинчета - деца от село Ястребино, разстреляни през 1943 г. заради тов...