Първо 37 градуса, после гръмотевични бури

Тази седмица времето у нас ще бъде нестабилно. Слънчеви и горещи периоди ще се редуват с краткотрайни, но на места интензивни гръмотевични бури, прогнозират от "Метео Балканс".

В сряда летните горещини ще се завърнат по-осезаемо. Максималните температури в страната ще достигат между 30 и 37 градуса, като най-топло се очаква да бъде в низините и равнинните райони.

Спокойното и горещо време няма да се задържи дълго. През четвъртък и петък въздушната маса над България отново ще се дестабилизира.

Още около обяд и в следобедните часове ще започне развитие на мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места в страната се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

При по-интензивните гръмотевични клетки са възможни силни пориви на вятъра, значителни количества дъжд за кратко време и градушки. Валежите ще имат типичен летен характер и ще бъдат разпределени неравномерно – възможно е в един район да премине силна буря, докато само на няколко километра почти да не вали.

С преминаването на нестабилната въздушна маса температурите временно ще се понижат. В петък максималните стойности ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса.

През уикенда тенденцията е към постепенно стабилизиране и ново затопляне. В сутрешните часове и през по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време.

Около и след обяд обаче отново ще се развива купеста, а на места и купесто-дъждовна облачност. Изолирани краткотрайни валежи и гръмотевици са възможни главно над планинските и полупланинските райони.

В останалата част от страната вероятността за валежи ще бъде по-малка, а слънчевите часове ще преобладават. Температурите отново ще тръгнат нагоре и времето ще стане по-топло, с типични за летния сезон стойности.

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