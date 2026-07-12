Опасно време връхлита страната. В тези дни едва ще се диша

Лятото ще напомни за пълната си сила в България. Според прогнозите на глобалния модел GFS, в периода между 23 и 26 юли температурите на Балканите може да се повишат чувствително, а в някои райони на страната максималните стойности да достигнат и надминат 40°C.

Причината за очакваното сериозно затопляне е изграждането на мощен термичен и баричен гребен над Балканския полуостров. Тази атмосферна конфигурация ще подпомогне преноса на много топли въздушни маси към България и региона.

Според актуалните разчети температурите на ниво 850 hPa (T850) могат да се повишат до около 24–26°C и дори повече. Подобни стойности във височина са ясен сигнал за потенциално екстремно горещо време и при подходящи атмосферни условия температурите в ниските части на страната могат да достигнат 38–41°C.

Настоящото лято се развива по-различно в сравнение с 2025 г. Тогава продължителните периоди с много високи температури започнаха още около средата на юни. През 2026 г. по-сериозните летни горещини засега настъпват по-късно.

От "Метео Балканс" отбелязват, че прогнозата е за период с по-голяма предварителност и е възможно да претърпи промени. Въпреки това тенденцията в глобалните модели към значително затопляне след 23 юли заслужава внимание.

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