Мистерията се заплита! Смайващи разкрития за смъртоносния камион на "Тракия"

Мистерията със смъртоносния камион на АМ "Тракия" се заплита. ТИР-ът в петък скъса разделителната мантинела на автомагистрала Тракия, навлезе в насрещното, удари се в два леки автомобила, уби един човек и рани други двама. Пред БНТ от Националното тол управление заявиха, че камионът е изпълнявал редица курсове всеки ден, по едни и същи маршрути и всеки път - празен. Чрез тол системата е анализирано движението на камиона седмица назад преди да стане тежката катастрофа на магистрала Тракия.

„Поведението на тоя шофьор, може да не е той, но на камиона като пътно превозно средство за последната седмица е близко до рисковото, което означава движение със скорости близки и малко над разрешената и странно поведение когато видяхме графиката на движение, в първия момент колегите казаха, да нямаме грешка - това изглежда на графика на автобус, който се движи регулярно по някаква линия - толкова симетрични са курсовете на късо разстояние“, съобщи проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление.

Още нещо озадачава експертите. Дори на тол рамките, където няма кантар, на снимките се вижда, че покривалото на товара е винаги прибрано, а самата гондола - празна.

„Този камион се движи постоянно или изключително малко натоварен или изобщо ненатоварен. Искам да кажа, че са много курсовете на ден, не са 1 и 2.“

На снимките обаче не се вижда кой е зад волана на камиона.

„На базата на снимковия материал, аналитичните инструменти ни казват, че има намалена пропускливост на предното стъкло, тя може да в резултат на фолио, прахови частици“, допълва Асенов.

Според Закона за движение по пътищата челното стъкло и предните странични стъкла задължително трябва да имат светло пропускливост от минимум 70%. Поставянето на фолио, което намалява пропускливостта на тези стъкла е незаконно. От Националното тол управление разработват и анализационна система, която да засича рискови профили. Именно автомобили, които често са заснемани да правят нарушения или се движат рисковано.

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