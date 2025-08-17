Фаталният километър на Тракия. Нов инцидент!

На едно и също място на магистрала Тракия автомобил излетя от пътя в канавката в посока към Бургас само часове след тежък сблъсък в посока към София

Автомобилът е излетял от пътя и се е озовал в канавката на 233-тия километър на АМ "Тракия" в посока Бургас тази вечер. Инцидентът се случи само часове след тежката катастрофа на същото място в обратната посока към София, която парализира движението и образува километрични задръствания.

На този етап няма официална информация за състоянието на шофьора и евентуални пътници в превозното средство.

От АПИ потвърдиха, че движението при 233-ти километър в посока София се осъществява в една лента заради катастрофа.

233-тият километър на магистралата вече се превърна в символ на пътни трагедии. Само преди часове там тежка катастрофа предизвика "адско задръстване" и остави хиляди автомобили блокирани с часове в колони.

Серия от катастрофи в региона

В последната седмица регионът се тресе от новини за множество пътни произшествия. На пътя Пловдив – Девин край Кричим мотористи и автомобили се сблъскаха в поредица от тежки инциденти. Между Радилово и Капитан Димитриево няколко души бяха откарани в болница след челен удар.

Само преди дни на 196-ия километър на АМ "Тракия" при Стара Загора също се случи катастрофа, която затвори движението и доведе до километрично задръстване.

