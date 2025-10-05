Кошмарни тапи по магистралите! АПИ със спешно решение
Временна мярка на местата с ремонти
Временна мярка на местата с ремонти
Кола падна в канавката на същото място, на което стана катастрофа по-рано
Ще са понеделник и вторник
Поредни пати по пътя за морето
Продължават ремонтите по магистрала "Тракия"
Безпрецедентната ситуация е предизвикана от ремонтни дейности
В Зеленото Ламборгини пътуват младежи с фамилни връзки от целия преход
Автомагистрала "Тракия" при Вакарел е затворена, съобщи "Фокус". Движението се отбива през обходни...
В последния от почивните дни се очаква интензивен трафик