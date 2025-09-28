Кошмарни тапи по магистралите! АПИ със спешно решение

Ремонтите по двете най-натоварени магистрали – Тракия и Хемус предизвикаха колосални топи през и принудиха АПИ да вземе спешно решение.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви, че в участъците с ремонт на автомагистралите "Тракия" и "Хемус" ще бъде разрешено движението и в аварийната лента.

Мярката има за цел да улесни пътуването при интензивния трафик през уикенда, казват от агенцията.

"Шофьорите трябва да карат внимателно и със съобразена скорост в тези участъци", апелират от АПИ. Агенцията призовава водачите да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, които биха могли да застрашат безопасността на всички пътуващи.

На автомагистрала "Тракия" от 23 септември тече превантивен ремонт в платното за Бургас в 9-километров участък между 24-и и 33-и километър в Софийска област. Движението е пренасочено двупосочно в платното за София.

Ремонтни дейности се извършват също в 8-километров участък между 90-и и 98-и километър в област Пазарджик и в 11-километрова отсечка в област Сливен между 262-и и 273-и километър.

На автомагистрала "Хемус" от 15 септември започна ремонт в участъка между село Яна и входа на София - от нулевия до 8-и километър в платното към столицата.

