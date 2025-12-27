Новият туристически хит за празниците. Ще се изненадате

Полша се присъединява към редиците на Франция, Грузия, Словения, Румъния, Сан Марино и други европейски страни, които отчитат най-голям ръст на туристите по време на коледните и новогодишни празници. Традиционни дестинации като Финландия, Унгария и Литва междувременно записват по-скромни увеличения на туристите.

Тази забележителна промяна подчертава нарастващата привлекателност на Полша като задължителна дестинация за посещение по време на празничния сезон, пише Travel and Tour World.

С нарастването на резервациите, Полша се оказва водещ претендент в надпреварата за ваканционен туризъм в Европа. С по-бавния растеж на Финландия, Унгария и Литва, възходът на Полша и други европейски държави променя пейзажа на ваканционните пътувания.

Страни като Франция, Румъния и Сан Марино също отчитат значително увеличение на резервациите, което прави тазгодишния коледен сезон един от най-запомнящите се.

Празничният сезон в Европа през 2025 г. обещава да бъде незабравим, с ясна промяна в предпочитанията за пътуване. Градове като Мадрид и Барселона отбелязаха експлозивен растеж, изпреварвайки традиционни лидери като Париж и Лондон. Но не само Испания преживява бум - градове в цяла Европа, включително Рим, Варшава и Прага, също отбелязват забележителен растеж.

Все повече чуждестранни пътеводители и кулинарни сайтове насърчават посетителите да опитат сезонни ястия като пироги (традиционни полски кнедли, обикновено пълнени с разнообразни солени съставки) или маковец (полска торта с маково семе, често сервирана като сладко лакомство по време на Коледа или други специални поводи).

Според данни, предоставени от Kiwi.com, броят на резервациите за пътувания до Полша се е увеличил с повече от 55% през годината. Смята се, че тази цифра скоро ще нарасне, като се очаква най-голям брой посетители да пристигнат от Испания, Великобритания, Италия и Румъния.

Полша се е превърнала в една от ключовите коледни и новогодишни дестинации за румънските туристи. В сравнение с предходната година броят на резервациите до полските градове през празничния период в страната се е увеличил до три пъти. Wizz Air предлага директни полети от Букурещ до Гданск, Варшава, Вроцлав и Краков. Освен това, Ryanair изпълнява полети до Краков, а LOT - до Варшава, пише "Лупа"

