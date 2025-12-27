Стара касова бележка разкри удар по джоба, за който не си даваме сметка

Гражданин разкри нещо, което тихо, плавно и без много шум се случва. Удря ни в джоба, но не се усещаме веднага.

2020 година беше една особена година – пандемията от COVID-19. Парите за лекарства бяха най-голямото перо, дори преди храната и сметките.



Ровейки по стари чекмеджета, той е открил рецепта от ноември 2020 година. По стечение на обстоятелствата, част от лекарствата купува и до днес.



Хванал калкулатора, отворил приложението на същата аптека и установил, че днес пробиотикът е двойно по-скъп. Буквално възкликва: "Хора, усетихте ли, че лекарствата ни скочиха с над 50%".



"Фокус" тръгна по следите и установи:



– Прокомбо /за 2 опаковки през 2020 г./ 20,94 лв. Днес за една, в същата аптека, плащаме 20,48 лв.



Две от лекарствата в списъка са поевтинели, останалите са с от 1 до 3 лева по-скъпи, пише Блиц.

