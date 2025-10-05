Витаминозна супа
Продукти: 1 средно голяма тиквичка, 3 картофа, 2 моркова, 1 средно голяма глава лук, зехтин, копър Начин на приготвяне: Тиквичката се остъргва, измив...
Екзотична салата
2 парчета пилешки гърди се сваряват и после се нарязват на хапки, а 1 голямо узряло манго - на малки кубчета. Една салата "Айсберг" или 1-2 марули се...
Кайсиево руло
Продукти: 4 яйца, 2 жълтъка, 150 грама захар, кората на половин лимон, 1 ванилия, 120 грама брашно, 40 грама масло, 400 грама конфитюр от кайсии, 10 г...
Лесен сладкиш с череши
Продукти: 100 грама краве масло, 1 ч.ч. пудра захар, 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 3/4 ч. л. сода, 1 чаена чаша брашно, 1 ванилия, 1 кг. череши Начин...
Баница "Аламинут"
Продукти: 500 грама (една кофичка) кисело мляко, половин килограм сирене, 28 супени лъжици брашно, 8 супени лъжици стопено масло, 4 яйца, 1 лъжичка со...
Пълнени тиквички
Продукти: 1 кг. тиквички, 2 глави лук, половин чаша олио, 1 каф. чаша ориз, три четвърти килограм кайма, сол, черен пипер, копър или магданоз Начин н...
Опашка от бик (говежда, телешка) по севилски
Рецептата ни предостави агент ТеневНеобходими продукти: 1 кг телешка опашка, 150 мл зехтин, 3 глави лук (за предпочитане шалот), 3-4 моркова, 8-10 ски...
Запазете вкуса на картофа - варете го на пара
София. Варете картофите на пара - така те ще запазят поне малко от своите витамини. Високата температура унищожава всичко - особено при пърженето. Мла...
Агнешко със спанак
Продукти: 1 кг. агнешко месо, 1 кг. ситно нарязан спанак, 5-6 стръка пресен лук, 5-6 лъжици олио, 1 лъжичка червен пипер, сол на вкус Агнешкото се на...
Уорлик хапва качамака на Винету
Готвачът Станислав Петков създава шедьоври в глинено гърне
Няколко отлични рецепти за салати и предястия с яйца
Предлагаме ви няколко рецепти за салати и предястия от сварени яйца. За да не изхвърлим големите количества боядисани яйца от Великден, които така или...
Празнична трапеза: Крехко агнешко за истински Великден
Сукалчета пасат балканска трева, преди да яхнат чевермето в ресторант "Едно време"
Днес на трапезата: Курбан чорбата на летците
София. Армията няма да остане встрани от народните тържества по Великден. За да носят по-леко дежурството си по празничните дни, командването на подел...