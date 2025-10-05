Мистерии

Витаминозна супа

Продукти: 1 средно голяма тиквичка, 3 картофа, 2 моркова, 1 средно голяма глава лук, зехтин, копър Начин на приготвяне: Тиквичката се остъргва, измив...

29 май | 13:15
Екзотична салата

2 парчета пилешки гърди се сваряват и после се нарязват на хапки, а 1 голямо узряло манго - на малки кубчета. Една салата "Айсберг" или 1-2 марули се...

28 май | 7:00
Кайсиево руло

Продукти: 4 яйца, 2 жълтъка, 150 грама захар, кората на половин лимон, 1 ванилия, 120 грама брашно, 40 грама масло, 400 грама конфитюр от кайсии, 10 г...

26 май | 12:59
Лесен сладкиш с череши

Продукти: 100 грама краве масло, 1 ч.ч. пудра захар, 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 3/4 ч. л. сода, 1 чаена чаша брашно, 1 ванилия, 1 кг. череши Начин...

23 май | 16:24
Баница "Аламинут"

Продукти: 500 грама (една кофичка) кисело мляко, половин килограм сирене, 28 супени лъжици брашно, 8 супени лъжици стопено масло, 4 яйца, 1 лъжичка со...

16 май | 13:32
Пълнени тиквички

Продукти: 1 кг. тиквички, 2 глави лук, половин чаша олио, 1 каф. чаша ориз, три четвърти килограм кайма, сол, черен пипер, копър или магданоз Начин н...

15 май | 13:27
Агнешко със спанак

Продукти: 1 кг. агнешко месо, 1 кг. ситно нарязан спанак, 5-6 стръка пресен лук, 5-6 лъжици олио, 1 лъжичка червен пипер, сол на вкус Агнешкото се на...

04 май | 11:29
