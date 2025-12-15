Предсказание на фермер побърка света. Нова икономическа криза през 2026 г.

През далечната 1875 г. един свиневъд от Охайо – Самюел Бенер – начертава графика, която и до днес разпалва дебати в икономическите среди. Загубил състоянието си в Голямата депресия от 1873 г., той се вманиачава по закономерностите на пазарите и създава модел, който описва икономиката като „дишаща машина“ – разширяваща се в периоди на растеж, достигаща връх и неизбежно свиваща се в криза.

Според неговата прогноза 2026 г. ще бъде година на пазарен връх, последван от ново сътресение. Идеята, че фермер от XIX век е предвидил съвременни рецесии, звучи невероятно, но цикълът на Бенер има изненадващ рекорд: крахът от 1929 г., дот-ком балонът около 2000 г., сривът на жилищния пазар през 2007 г., както и рязкото понижение по време на пандемията през 2020 г. – всички те се вписват в неговата схема, макар понякога с разминаване от година-две, предаде dariknews.bg.

Машината на икономиката

Моделът на Бенер описва три фази:

- Експанзия – иновации, оптимизъм, натрупване на активи.

- Връх – цените се откъсват от реалността, инфлацията и дългът нарастват.

- Криза – пазарите се сриват, компаниите фалират, системата се „нулира“.

Според графиката 2026 г. попада във втората категория – фазата на високите оценки, когато инвеститорите трябва да бъдат предпазливи.

Силни и слаби страни

Цикълът не е без грешки. За 1945 г. Бенер предвижда паника, но вместо това пазарите растат след края на войната. Прогнозите за сривове през 1965 и 1981 г. също не се реализират. Дори „успехите“ му понякога изискват интерпретация – Голямата депресия настъпва две години след предсказанието.

Съвременни сигнали

Днешната финансова среда напомня на предишни периоди на прегряване. Доходността по американските облигации се обърна – сигнал, който исторически предхожда рецесии. Съотношението цена/печалба на S&P 500 е над 30 – ниво, наблюдавано преди големи сривове. Bank of England предупреждава за завишени оценки, особено при компании за изкуствен интелект. Световният икономически форум сочи три глобални „балона“ – криптовалути, ИИ технологии и дълг.

Между страх и умереност

И все пак опитите да се „улучи“ точният момент на криза са обречени. През 2018 г. мрачните прогнози лишиха мнозина от години печалби. Легендарният Уорън Бъфет държи рекордни количества кеш – предпазливост, но не паника.

Дебатът около цикъла на Бенер напомня, че пазарите не вървят по права линия, а в ритъм на възходи и падения. Дали 2026 г. ще бъде следващата повратна точка – това остава загадка. Но самият факт, че графика, родена от перото на фермер преди 150 години, продължава да вълнува света, е доказателство за вечната човешка жажда да разгадае закономерностите на бъдещето.

