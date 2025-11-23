Легендарен наш завод фалира след 30 години на пазара

След като по-рано тази година стана ясно, че плановете за започване на общо производство на "Макском" и Pierer Mobility са се провалили, сега идва ред на това свитият пазар да удари и реално работещо предприятие - "Лидер - 96", което е на пазара от близо 30 години, пише Plovdiv 24 bg.

Пловдивската компания и свързаните с нея дружества са поискали откриване на процедура по несъстоятелност, за което в момента се очаква съдебно решение. Същото са направили и големите кредитори, които междувременно са получили и обезпечителни мерки, за да си гарантират вземанията за над 66 млн. евро.

Какво ще последва за компанията вероятно ще стане ясно в началото на следващата година. Картината като цяло в сектора обаче не е добра, като всички големи производители на велосипеди в страната отчитат двуцифрени спадове на приходите през всяка от последните две години.

Само "Лидер - 96" се е свил наполовина през 2024 г., когато общите приходи паднаха под 80 млн. лв. За сравнение, в силната 2022 г. оборотът удари 225 млн. лв.

Към момента пряк собственик на "Лидер - 96" е "Лидер груп 2016", което от своя страна е собственост на "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България". В групата има и още едно предприятие - създаденото през 2021 г.

"Е-велокс", което е дъщерно на "Лидер - 96" и притежава новоизградената фабрика за производство на електрически велосипеди в Куклен, която отдава под наем на собственика си.

Всичките четири дружества на практика са съдлъжници по договор за кредити, подписан първоначално през 2022 г. между регистрираната в Люксембург TRG EEF Legend Two (в последствие "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България" става съдлъжник), от една страна, и италианската UniCredit, българската Уникредит Булбанк и агентите GLAS Trust Corporation Limited (Великобритания) и Global Loan Agency Services Limited (Великобритания), от друга.

Какво реално се случва в завода засега е трудно да се разбере. Според неофициална информация в момента има голямо полицейско присъствие на площадката в Куклен, като се следят всички входове и изходи от завода.

Все още не е запозната със ситуацията и Мирослава Стръмска, която беше назначена за временен синдик едва преди седмица. "Към този момента все още нямам информация за това какво става в компанията и дали действително е задържан управителят ѝ", каза тя.

По думите й до края на януари би трябвало да има решение на съда за откриване на производство по несъстоятелност. "Дотогава ще е направена икономическа експертиза за състоянието на компанията и ще е назначен постоянен синдик с пълни правомощия в управлението", посочи Стръмска.

Едва след това ще стане ясно дали някой ще предложи оздравителен план за компанията и какви са перспективите. Най-неблагоприятният сценарий би бил предприятие с 30-годишна история и 300 души персонал да спре да работи

