"Ел Би Булгарикум" инвестира в обновяване на автопарка за по-бързи доставки

„Ел Би Булгарикум“ обнови и разшири фирмения си автопарк като част от процеса на модернизация и развитие на компанията. Нов камион и нови бусове, брандирани с логото на дружеството, вече са в движение и обслужват доставките до магазини и търговски вериги в София и страната.

С разширяването на автопарка „Ел Би Булгарикум“ ще може да осигури по-ефективно обслужване на клиентите, по-добро планиране на доставките и по-бърза реакция спрямо нуждите на пазара.

С инвестицията компанията цели да подобри достъпа на продуктите си до крайните потребители и да подкрепи развитието на търговската си мрежа. „Новите превозни средства ни позволяват да работим по-гъвкаво с нашите партньори и да гарантираме по-надеждни доставки до магазините и веригите“, коментира изпълнителният директор на „Ел Би Булгарикум“ Николай Стойнев.

