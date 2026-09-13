Дълго чакана новина за трамваите в София
Какво съобщиха от Столична община
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Какво съобщиха от Столична община
Така ще може да се осигури по-ефективно обслужване на клиентите
Предвидено е още да се подобри и благоустрои част от пешеходното пространство между езерото и сградите
Инициативата е част от дългосрочната програма за чиста вода от извора до чешмата „ВОДИМ”, която започна с оборудването на пет училища с умни филтриращ...
Учени развенчаха този мит
Падна голяма пречка
Кирил Вълчев отправи 3 послания
В МЗХ се проведе среща за обновяване на стандартите
Над 24 000 ученици ще преминат към едносменен режим
Кметът на Благоевград Илко Стоянов посети зоната в местността „Бодрост“
Проблемът с водата е на дневен ред, трябва да го решаваме, казва кметът Анастас Карчев
Днес изтича крайният срок за номинациите за листите на партията на Слави Трифонов
Това е първият магазин от веригата в града, на който предстои цялостна промяна
Подземни паркинги на площада няма да има
Фандъкова: Всички обществени поръчки - вече електронно
Саниране на сгради и ремонти на пътища са основните дейности за финансиране
Водещите елементи в модерния облик на София са хората, природата, историята и новите технологии
. Договорът, който вече е подписан, е за малко над 4,1 млн. лв., от които повече от 2,4 млн. лв. са съфинансиране от „Европейския фонд за регионално р...
Зоопаркът разполага с над 400 броя животни от над 60 вида
БДЖ "Пътнически превози" обмислят поетапно обновяване на подвижния състав на влаковете през следващите 15 години